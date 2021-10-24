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Red Bull Dawn till Dusk'ta kazanan Callaghan ve Chernykh oldu

#Red Bull Dawn Till Dusk#Red Bulli#Kapadokya
Red Bull Dawn till Duskta kazanan Callaghan ve Chernykh oldu

Türkiye'nin sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Kapadokya'da yapıldı.

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Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk ile 106 bisikletçi Kapadokya'daki çeşitli vadilerden oluşan etaplarda pedal çevirdi.

Yarış sonunda kazanan, erkeklerde 312 puan toplayan Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda ise 227 puana ulaşan Ksenia Chernykh oldu.
Yarışın liderleri Uçhisar Kalesi önünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yarışın erkekler kategorisindeki lideri Callaghan, Kapadokya'daki parkurların ilgi çekici olduğunu belirterek, "Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık. Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum ama tabii ki kazanmak çok güzel. Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Kadınlar kategorisi şampiyonu Chermykh ise yarışı kazanmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Öncelikle yarışı kazanmak benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü benim asıl disiplinim downhill değil, cross country. Bazı anlarda manzaranın güzelliğine bakmaktan motive olamadım. Her şey için herkese teşekkür ederim, gerçekten benim için rüya gibi bir gündü." diye konuştu.

Red Bull Dawn till Duskta kazanan Callaghan ve Chernykh oldu

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#Red Bull Dawn Till Dusk#Red Bulli#Kapadokya

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