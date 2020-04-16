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Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1...

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Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1...
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Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, Red Bull takımı adına yarışacak.

Spor Arena / Efkan Bucak

Formula 1’de hafta sonu sanal ortamda yapılacak olan Çin Grand Prix’sinin sürpriz bir konuğu var...

Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, Red Bull takımı adına yarışacak.

Red Bull adına önceki iki yarışta olimpiyat şampiyonu bisikletçi Chris Hoy ve İngiliz kriketçi Ben Stokes yarışırken, iki ismin de sonlarda yer almasına üzerine takım, e-sporda oldukça iddialı olan Belçikalı dev kaleciyle anlaştı.

Courtois’nın rakipleri arasında Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi ve Charles Leclerc gibi gerçek F1 pilotları da yer alıyor.

Ferrari pilotu Leclerc, son yapılan sanal Vietnam Grand Prix’sinden galip ayrılmıştı.

 

Red Bull, Courtoisyı transfer etti Sanal Formula 1...

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