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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kazananları Sidney’de belli oldu

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#Red Bull Cliff Diving#Red Bull#Sporanasayfa
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kazananları Sidney’de belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:45

Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sekizinci etabı 10 Kasım Pazar günü, Avustralya, Sidney’de gerçekleşti. 2024 sezonunun son ayağı olan Sidney etabında erkekler kategorisinde Red Bull sporcusu Aidan Heslop şampiyon olurken, kadınlar kategorisinde Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland 8. dünya şampiyonluğunu ilan etti.

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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sekizinci etabına, Avustralya, Sidney ev sahipliği yaptı. Avustralya'da erkekler kategorisinde 2024 sezonunun şampiyonunun belirlendiği atlayışlar 10 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sidney, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ni ikinci kez ağırlarken, daha önce 2022 sezonunun destansı finalinde de dünyanın seçkin dalışçılarına ev sahipliği yapmıştı.

Erkeklerde Aidan Heslop, Kadınlarda ise Rhiannan Iffland Şampiyon Oldu

Sezonun son etabında dalışçılar, final dalışlarını Sidney Limanı'nda yaptı. Toplamda 4 atlayış gerçekleştiren dalışçılar, sezonun son ayağını görkemli dalışlarla tamamladı. Antalya’da kadınlar kategorisinde birinci sırayı garantileyen Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland, sezonu şampiyon olarak tamamlarken, erkekler kategorisinin şampiyonu ise bir diğer Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu.

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Kadınlar kategorisinde sezonu şampiyonlukla noktalayan Iffland, dalışlar sırasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Dürüst olmalıyım, orada çok gergindim ve çok titriyordum ama sezonu harika bir şekilde bitirdim diyebilirim. Bu yıl istikrarlı olmak oldukça zordu ve gittikçe daha da zorlaşıyordu ancak bu şampiyonluğu daha değerli hale getiriyor.” dedi.

 

 

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#Red Bull Cliff Diving#Red Bull#Sporanasayfa

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