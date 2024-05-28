Red Bull Cliff Diving 2024 Atina’da başladı

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Her yıl dünyanın dört bir yanında nefes kesen manzaralar eşliğinde, birbirinden başarılı 24 sporcunun Kral Kahekili Kupası’nı kazanmak üzere yarıştıkları Red Bull Cliff Diving’de sezon açılışı Yunanistan'ın başkenti Atina şehrinde gerçekleşti. Bu sezonun açılış mücadelesinde kadınlar kategorisinde Kanadalı genç sporcu Molly Carlson, erkekler kategorisinde ise geçtiğimiz yılın şampiyonu Constantin Popovici zafere ulaştı.

Son iki sezonda Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland'ın hemen arkasında ikinci gelen Carlson, heyecan verici bir düelloda son şampiyonu sadece 0,1 puan farkla geride bırakarak ilk etapta zirvenin sahibi oldu.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin son şampiyonu olarak sahneye çıkan Rumen sporcu Popovici ise 27 metrelik platformda sergilediği muhteşem performansla geçen sezon bıraktığı yerden devam ederken toplamda 424.15 puan toplayarak ilk etabı lider olarak tamamladı.

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7. Etap 29 Eylül’de Antalya’da Gerçekleşecek

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kategorisinin en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Antalya etabının 29 Eylül’de gerçekleşeceği, Dünya’nın en iyilerinin yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin ikinci etabı 8 Haziran’da ABD’de düzenlenecek. İkinci etabın ardından, 30 Haziran’da İtalya, 20 Temmuz’da İrlanda, 10 Ağustos’ta Norveç ve 25 Ağustos’ta Kanada’da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım’da Avustralya’da final yapacak.