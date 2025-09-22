×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Recep Uçar'dan Galatasaray yorumu! 'Yüzde 100 doğru tahmin ettim!'

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Recep Uçar#Galatasaray
Recep Uçardan Galatasaray yorumu Yüzde 100 doğru tahmin ettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 23:09

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Recep Uçar'ın açıklamaları;

"BİREYSEL HATALAR..."

"Buraya biz kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Kendi planlarımızı sahaya yansıttık ama yine bireysel hataları yaptık. Maçın istatistiklerine bakarsanız, hemen hemen hepsi kafa kafaya! Nerede hata yaptık? Bireysel hatalar... 22'de Muleka ile %100 kaçırdık, sonra aut atışı sonrası gol yedik. Vazgeçmedik, sonra yine Muleka ile yine atabilirdik. Devreye 1-0 girsek başka olacak ama yine son dakika 2-0 oldu. Kolay değil... Yine de bırakmadık."

"BİR GOL DAHA BULABİLSEK FARKLI OLURDU"

"Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi."

SİTEM

Haberin Devamı

"Hep eleştiriler alıyoruz ama milyon euroluk oyuncular alamıyoruz!"

Gözden KaçmasınOkan Buruk: Daha iyi olacağımıza inanıyorumOkan Buruk: 'Daha iyi olacağımıza inanıyorum'Haberi görüntüle

GALATASARAY YORUMU

"Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 yenildi ama hak etmedi. 1-0'dan sonra ikiyi bulsa farklı olacak, o gol iptal edilmese farklı olacak. Nasıl biz toparlayamadıysak, onlar da toparlayamadı. 5-1 sonrası, bize karşı daha agresif hücumla çıkacaklarını bekliyordum. Galatasaray'ın ilk 11'ini %100 doğru tahmin ettim."

"ABARTTIK"

"Erteleme maçlarını abarttık! Bir maç tamam ama sonra ikinci ertelemeler oldu. Takımların bazıları maç oynayamadı! İyi kamp dönemi geçirdik, maçlara devam etsek, Beşiktaş ile oynasak daha fazla puan toplayabilirdik. Bunu kendi takımım adına değil, Türk futbolu adına söylüyorum. Arka arkaya maçlar oynasak bizim için daha iyi olurdu."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Recep Uçar#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!