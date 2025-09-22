Recep Uçar'dan Galatasaray yorumu! 'Yüzde 100 doğru tahmin ettim!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Recep Uçar'ın açıklamaları;

"BİREYSEL HATALAR..."

"Buraya biz kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Kendi planlarımızı sahaya yansıttık ama yine bireysel hataları yaptık. Maçın istatistiklerine bakarsanız, hemen hemen hepsi kafa kafaya! Nerede hata yaptık? Bireysel hatalar... 22'de Muleka ile %100 kaçırdık, sonra aut atışı sonrası gol yedik. Vazgeçmedik, sonra yine Muleka ile yine atabilirdik. Devreye 1-0 girsek başka olacak ama yine son dakika 2-0 oldu. Kolay değil... Yine de bırakmadık."

"BİR GOL DAHA BULABİLSEK FARKLI OLURDU"

"Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi."

SİTEM

"Hep eleştiriler alıyoruz ama milyon euroluk oyuncular alamıyoruz!"

GALATASARAY YORUMU

"Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 yenildi ama hak etmedi. 1-0'dan sonra ikiyi bulsa farklı olacak, o gol iptal edilmese farklı olacak. Nasıl biz toparlayamadıysak, onlar da toparlayamadı. 5-1 sonrası, bize karşı daha agresif hücumla çıkacaklarını bekliyordum. Galatasaray'ın ilk 11'ini %100 doğru tahmin ettim."

"ABARTTIK"

"Erteleme maçlarını abarttık! Bir maç tamam ama sonra ikinci ertelemeler oldu. Takımların bazıları maç oynayamadı! İyi kamp dönemi geçirdik, maçlara devam etsek, Beşiktaş ile oynasak daha fazla puan toplayabilirdik. Bunu kendi takımım adına değil, Türk futbolu adına söylüyorum. Arka arkaya maçlar oynasak bizim için daha iyi olurdu."