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Recep Uçar'dan Beşiktaş sözleri: 'Böyle kazanmak daha güzel!'

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#Konyaspor#Beşiktaş#Recep Uçar
Recep Uçardan Beşiktaş sözleri: Böyle kazanmak daha güzel
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 00:06

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnsanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan oyuna giren, girmeyen, kart gören, görmeyen bütün oyuncularımızı canıgönülden, yürekten kutluyorum" dedi.

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bulunduğumuz konum itibarıyla ligin artık son bölümü. Rakibimiz kim olursa olsun burada tek bir hedefimiz vardı, kendi oyunumuzu, kendi planlarımızı uygulayıp kazanmak. Her durumda, her konumda kazanmak. Baktığımızda bugün itibarıyla kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha güzel. Bugün alınan 3 puan benim için, oyuncularım için bence bir galibiyetten de ötesi. Ondan dolayı insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan oynayan, oynamayan, oyuna giren, girmeyen, kart gören, görmeyen bütün oyuncularımızı canıgönülden, yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

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#Konyaspor#Beşiktaş#Recep Uçar

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