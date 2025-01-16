×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Recep Uçar: Sezonun ikinci yarısı yeni bir başlangıç

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Süper Lig#Recep Uçar
Recep Uçar: Sezonun ikinci yarısı yeni bir başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:38

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile 19 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gözden KaçmasınDünya devinin taraftarları transfer için isyan bayrağı açtı: Hemen Osimheni getirinDünya devinin taraftarları transfer için isyan bayrağı açtı: 'Hemen Osimhen'i getirin!'Haberi Görüntüle

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Uçar, Kasımpaşa'nın bireysel oyuncu kalitesinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Ligin ikinci yarısını yeni başlangıç olarak kabul ediyoruz. O sinerjiyle hazırlıklarımıza başladık. Bugün de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi bir oyun ve sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Taraftarımızın Fenerbahçe maçında olduğu gibi desteğine ihtiyacımız var. Onların yanımızda olması oyun iştahımızı, kalitemizi çok artırıyor. Onlardan ricam, bu maç arkamızda olsunlar. Umarım da istediğimizi alırız." diye konuştu.

Haberin Devamı

Yeşil beyazlı oyuncu Oğulcan Ülgün de galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Evimizde talihsiz puan kayıpları yaşadık, ikinci yarıda bunları telafi etmek istiyoruz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Süper Lig#Recep Uçar

BAKMADAN GEÇME!