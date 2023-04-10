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Recep Uçar: "Lale Orta’dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Recep Uçar#Kayserispor
Recep Uçar: Lale Orta’dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 19:09

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İlk 6 için ligin sonuna kadar savaşacağız" dedi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Rakiplerimizin puan ya da puanlar kaybettiği bu haftada buradan alacağımız 1 ya da 3 puan çok değerli olacaktı. Bunu alamadığımız için üzüntü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ligin 28’inci haftasında evinde Ümraniyespor’u ağırlayan Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Recep hoca ve Ümraniyespor futbolcuları pozitif futbolları ile fark yaratıyorlar. Ümraniyespor’un bugün bizi zorlayacağını biliyorduk. Bugün zordu, ona göre bir oyun oynadık. Çok mutluyuz. Oyuncularım çok çalışmanın faydalarını görüyor. Bu galibiyetin mimarı sadece oyuncular, teknik heyet ve idareciler değil, kulübümüzde çalışan herkesin katkısı oluyor. Şuan iyi bir pozisyondayız. Gözümüzü ilk 6’ya dikmedik diyemeyiz. Ligin sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. İlk 6 için ligin sonuna kadar savaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Tamamen kazanma parolası ümidiyle geldiğimiz Kayseri deplasmanında puan alamadığımız için üzgünüz. Çağdaş hoca ve Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Umarım arzu ettikleri hedefe ulaşırlar. Biz buraya 1 puan için değil, kazanmak için gelmiştik. Maçta topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakiplerimizin puan ya da puanlar kaybettiği bu haftada buradan alacağımız 1 ya da 3 puan çok değerli olacaktı. Bunu alamadığımız için üzüntü yaşıyoruz. Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri Ümraniyespor maçının pozisyonları incelensin. Lale Orta’dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum" diye konuştu.

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#Süper Lig#Recep Uçar#Kayserispor

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