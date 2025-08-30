Recep Uçar: 'İstediğimizi alarak dönüyoruz'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. İstediklerini alarak İzmir’den döndüklerini belirten Uçar, "Göztepe bu ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Gerek iklim, gerek Göztepe'nin oyun yapısı, seyircinin sahaya içindeki etkisi, hepsi göz önüne alındığında geçen seneden beri zaten çok minimal oranda puan kaybeden bir takımdı. İç sahada da geçen sene Fenerbahçe ile Galatasaray’dan sonra en fazla puan toplayan takımdı. Zor bir deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz" diye konuştu.

"Maça iyi başladık"

Maça iyi başladıklarını ifade eden Uçar, Genel olarak stratejimizin, planlarımızın maçın içinde tuttuğu bir maç. Bizim ilk 23 dakika oyunu kontrol eden, sahaya iyi yayılan, topa sahip olan, oyunu hükmeden takım bizdik. Ama 23. dakikadan itibaren başlayan bireysel ve pas hataları sonrasında verdiğimiz geçişler Göztepe'yi oyuna dahil etti. Neticesinde ilk yarının sonuna doğru 1-2 Göztepe pozisyonu oldu. Bizim de bir tane ilk yarıda pozisyonumuz vardı. İlk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıya ne kadar bunlar üzerine değinip analizlerimiz yapsak da uyarılarda bulunsak da Göztepe'nin en büyük hücum silahı olan taçlar, kornerler, duran toplara ne kadar çalışsak da maalesef 50. dakikada bizi tekrar cezalandırdılar" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"Oyunun belirli bölümlerinde dağıldık"

50. dakikadan sonra maçın kırılma anlarının olduğunu ifade eden Uçar, "O bölümde dağılabilirdik. Hatta oyunun belirli bölümlerinde dağıldık. Samimi olmak gerekirse ama sağ olsun kalecimiz Deniz biz orada ayakta tuttu. 60'tan sonra da biz kendi adımıza alabileceğimiz orada bütün riskleri aldık. Kısaya döndük. Daha bireysel beceri oyunculara. Ve bunun karşılığında 85'te Tunahan’ın harika golüyle aldık. Sonra geriye yaslanmadık. Aslında ikinci golü arayan tarafta bizdik. Göztepe'den alınan bir puan, bence değerli. Bu sene henüz gol yememiştik. İlk gol atan takım biz olduk. O da değerli. O anlamda oyuncularımı kutluyorum. Her ne kadar belirli bölümlerde kırılsak da söylediğim gibi, maçın sonuna kadar da bu mücadeleyi özellikle kulübesiyle, içeri giren ile çıkanıyla gösterdiğimizi düşünüyorum. Buradan aldığımız bir puan gelecek adına bizim için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Oyuncularımın milli takıma çağırılmaması beni şaşırttı"

Milli takım kadrosunda Konyaspor’dan oyuncu olmamasına şaşırdığını ifade eden Uçar, "Beklentilerimiz vardı, milli takımı hak eden oyuncularımız vardı. Hocamız değerli bir futbol adamı. Karara saygı duyuyorum. Konya’da antrenman yapacaklar. Kendisiyle fikir alış verişinde bulunacağım. Ben Melih’in, Adil’in ve Umut’un milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Adil geçen seneden beri inanılmaz oynuyor. Verilere göre çok değerli bir oyuncu. Çağrılmaması beni şaşırttı. Melih İbrahimoğlu Avusturya Milli Takımı’ndan teklif aldı. Ben Türk bir antrenör olarak Melih’in kaybedilmemesi gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberin Devamı