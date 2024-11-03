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Recep Uçar: 'İlk maçımız, ilk galibiyet'

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#Recep Uçar#Konyaspor#Başakşehir
Recep Uçar: İlk maçımız, ilk galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 17:17

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, ilk maçında harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki gün önce sözleşme imzaladığını anımsatarak, istediği yerde bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

İlk maçında taraftarın takıma verdiği desteğe dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

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"Bugün taraftarımız inanılmaz destek verdi. Bizimle beraber savunma yaptı. Biz bugün 11 kişiyle değil, 12 kişiyle savunma yaptık. Gerçekten bizi oyunda tutan, mücadele gücümüzü arttıran, stadı dolduran, son ana kadar inanılmaz destek veren bütün Konyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bir iki pozisyon verdik ama neticesinde attığımız üçüncü golden sonraki direkten dönen pozisyonumuz, diğer kaçırdığımız pozisyonlar da gol olsa bugün farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. İlk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı bütün oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Konyaspor camiasına bu galibiyetin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir başlangıç."

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#Recep Uçar#Konyaspor#Başakşehir

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