Recep Uçar: "Hedefimiz ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak"

Haberin Devamı

Ligin son döneminde deplasmanda aldıkları puanın değerli olduğuna dikkat çeken Uçar, "Ligin son haftalarına yaklaştığımız bölümleri oynuyoruz. Bu maçlarda alınabilecek her puan özellikle bizim gibi takımlar için değerli. Zor geçeceğini söylemiştim. Maçın farklı bölümleri var. 5 ile 30 arası iyi oynadık ama finalleri bir türlü yapamıyoruz. İyi oynarken yediğimiz gol var. Penaltıdan attığımız golle 1-1 içeri girdik. 45-60 arası Kasımpaşa’nın kontrolünde bir oyun oldu. Hücum anlamında çok iyi performans ortaya koyamadığımız bir oyun, finalleri yapmadığımız maç. Finalleri yapsak, 2 ve 3. golü bulabilirdik. Onların daha net pozisyona girdiğini söylerim ama kalan 10 maç öncesi deplasmanda alınan 1 puanı değerli buluyorum. Oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden ötürü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı





"Hedefimiz ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak"

Ligin son bölümünde puanlar toplayıp kalıcı olmak istediklerini ifade eden Recep Uçar, "Biz tarihimizde ilk kez Süper Lig’de oynuyoruz. Son 3 haftadır kaybetmiyoruz. Camiamız çok büyük olmasa da mevcut oyuncu grubu ile destek veren herkese kalan bölümde direnmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, naksimum puanları toplayıp ilk kez yer aldığımız ligde kalıcı olmak" değerlendirmesinde bulundu.



"Umut’un A Milli Takım’a çağrılması gurur verici

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen golcü futbolcusu Umut Nayir ile ilgili de konuşan Uçar, "Umut adına da bizim için de A Milli Takım’a çağrılması gurur verici. Kulüp, tarihinde ilk kez Milli Takım'a oyuncu gönderiyor. Kendisi 29 yaşında, büyük kulüplerde de oynasa, Ümraniyespor’dan Milli Takım'a gidiyor. Ligin sonuncusu olan takımdan gidiyor. Oyuncumu tebrik ediyorum. Umut, sezon başından beri çok çalışan bir oyuncumuz. Onun özverili çalışmasının yanında arkadaşlarının katkısını da göz ardı etmemek gerek. Kulübümüz adına gurur verici olay" diye konuştu.

Umut Nayir: "A Milli Takım’da forma giymek her Türk gencinin hayalidir"

Haberin Devamı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor’un forveti Umut Nayir, maçla ilgili olarak, "İlk yarı bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Maçın başından itibaren karşılama planı da, hücum planı da istediğimiz gibi oldu. Oyun kontrolündeyken golü yedik. Ona rağmen oyunda kalıp, skoru da bulduk. İlk yarı çok şikayetçi olduğumuz bir yarı değildi ama ikinci yarıda açıkçası Kasımpaşa’nın pozisyonları daha netti. Bizim de geçiş pozisyonlarımız vardı ama neticelendirme ve son paslarda sıkıntı yaşadık. Kötünün iyisi, birebir rakibimize karşı puan farkının açılmaması için. Milli ara için kaybetmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.



"En iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum"

Haberin Devamı

29 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'na seçilmesinin hatırlatılması üzerine, "A Milli Takım’da forma giymek, futbola Türkiye’de başlayan her Türk gencinin hayalidir. Benim için de hep öyle olmuştu. Geç de olsa şu an nasip oldu. İnşallah oraya gidince, hem oyun katkısı ile hem skor katkısıyla en iyi şekilde Milli Takım'ı temsil etmek istiyorum" diye konuştu.