Recep Uçar: Halil hoca, Ahmed Kutucu sahada kalsın istedi

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, sarı-kırmızılılara karşı iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Recep Uçar, karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bolu ve Konya'da yaşanan olaylarda vefat eden kişilerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Galatasaray, namağlup bir şekilde devam ediyor. İç sahada çok dominant bir oyunları var ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Kazanmak istiyorduk. Bütün hazırlığımız bu şekildeydi. Rakibimizin ön alanda çok etkili oyuncuları var. İki beki de ofansifti. Onları kendi kalemize daha az getirmek istedik. Bunun için ön alanda şiddetli baskılar yaptık. Bu stratejimizin çalıştığını düşünüyorum. İlk yarıda kaleye gittiğimiz anlar oldu ama finalde istediğimizi yapamadık. Bu da bizim için üzücü oldu. İlk yarıda çok net pozsiyon verdiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarıda da aynı planla devam etmek istedik. Biraz riskler aldık. Son dakikalarda 3 santrfor ile oyunu riske ettik ama olmadı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bu sahada üst seviyede mücadele ettiler ve plana sadık kaldılar. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi oynuyoruz ve iyi mücadele ediyoruz ama son haftalarda galip gelemiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Konya halkı müsterih olsun."

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"İNSANLAR ÇOK BASKI ALTINDA"

Oyun konuşan bir insan olduğunu aktaran Uçar, "Her zaman rakip takım hocalarını tebrik ederim. İki hafta önce bir tespit yaptım. Bu tespiti de renklere bakarak yapmadım. Galatasaray ve Fenerbahçe camiasında iyi arkadaşlarım var. Amacım onları kırmak değil. Maça ne kadar uzatma verildi, 6 dakika uzatma verildi. Sadece Marko'nun pozisyonunda oynanmayan süre 6 dakika. 15 yaşında top toplayıcı kardeşimizle yaşadığımız bir hadise var. Daha başka duraksamalar da var. Maçın sonuna da sadece 51 saniye eklendi. İnsanlar kötü niyetli demiyorum. İnsanlar çok baskı altında. Halil hoca da bir an önce maç bitsin dedi. Ahmed Kutucu'nun transferi hayırlı olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun sahada kalmasını herkes çok istedi. Halil hoca da sahada kalmasını istedi. Galatasaray Kulübünden isteğim var, ben buraya daha önce Ümraniyespor'la geldiğimde uzatma dakikalarında top toplayıcı çocuklar topu vermedi. Üç sene sonra da bu durum değişmedi. Bunların önüne geçmemiz lazım. Sonra top toplayıcı çocuğu öptüm. Galatasaray, büyük bir kulüptür. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Kazanamadığımız için üzgünüz. Finalleri daha iyi yaparak iyi sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Duran toplardaki durumlarına değinen 49 yaşındaki teknik adam, "Ofansif anlamda çok çalışıyoruz. Defansif anlamda da çok çalışıyoruz. Fenerbahçe karşısında sezonun en kısa takımıydık. Sarı kart sınırında bulunan oyunculardan Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic cezalı duruma düştü ve o karşılaşmada oynayamadı. Futbolda bunlar oluyor. Torreira'nın yaptığı faulleri hakeme söylememe rağmen o oyuna devam edebiliyor. Bizim oyuncularımız sınırdaysa dikkat etmeliyiz. Bütün Anadolu takımları dikkat etmeli. Eksiklerimiz oluyor. Takımı daha iyi hale getirmek için çalışacağız." diye konuştu.

Çok ciddi hakem hataları olduğunu savunan Uçar, "Dört hafta önce Antalyaspor maçında Ndao, rakibinin beline sarılıyor. Hakem görmüyor ama VAR hakeminin görmesiyle biz maçı kaybediyoruz. Kasımpaşa maçında da yabancı VAR hakemi bize yapılan daha şiddetli pozisyona müdahale etmedi. Bu gibi şeyler çok yaşıyoruz. Pozisyon sayımızı azaltmalıyız. Bence bu maçta az pozisyon verdik. Bireysel hataları son haftalarda çok yapıyoruz. Bugün de bireysel hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

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"ÖNEMLİ OLAN LİYAKAT"

Yabancı VAR hakemlerinin performansına değinen Uçar, "Ben, bizim insanımızın arkasında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hazır olmadan hakemler Süper Lig'de maç yönetiyor. Asıl sorun bu. Bence çözüm yabancı hakem değil. Gelen yabancı VAR hakemlerin hangisi üst kalite maç yönetiyor? Önemli olan liyakat." şeklinde görüş belirtti.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini kaydeden Uçar, "İyi oynuyoruz ama istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan dolayı üzgünüz. Rakip olarak gördüğümüz ve puan olarak bize daha yakın takımlarla maçımız var. Konya halkı bizi desteklemeye devam etsin. Umarım sıradaki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.