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Recep Uçar: Hakem, Ahmed'i atmamak için uğraştı

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#Recep Uçar#Konyaspor#GALATASARAY
Recep Uçar: Hakem, Ahmedi atmamak için uğraştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakemlerin üzerlerindeki baskıdan olumsuz etkilendiğini belirterek, “Ahmed Kutucu Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun, hakem sahada kalması için mücadele etti, becerdi. Maçta 6 dakika uzatma verildi. Sakatlık oldu 1-1.5 dakika, top toplayıcı nedeniyle kriz yaşadık 1-1.5 dakika. Bütün bunlara rağmen oynanan süre 51 saniye. Baskı altında kaldıkları için o da maçı bir an önce bitirmek istedi hakem” dedi.

Konyaspor’un X hesabından da Halil Umut Meler’in maçta verdiği kararların yer aldığı bir video paylaşılıp, “Yine birilerine Umut oldu” denildi.

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#Recep Uçar#Konyaspor#GALATASARAY

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