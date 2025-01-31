Recep Uçar: 'Galibiyet çok değerli, çok anlamlı'

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Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yenen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, haftalardır iyi oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin şehir ve takım adına çok anlamlı olduğunu söyledi.

Oyuncularını mücadelelerinden ötürü kutlayan Uçar, "Haftalardan süren 6 haftalık bizim adımıza şanssız bir periyodun ardından bugün alınan galibiyet bizler için, oyuncularımız için, şehrimiz için çok değerli, çok anlamlı. Bundan dolayı en başta inanılmaz mücadele gösteren, özverili bir oyun ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak çok da rahat olmadığımızı gözlemlediniz." diye konuştu.

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"KEYFİNİ YARIN SABAHA KADAR YAŞAYACAĞIZ"

Uçar, çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Haftalardır iyi oynuyorduk, sonucunu alamıyorduk. Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün coşkulu Konyaspor taraftarı vardı. Onları mutlu etmek istiyorduk ama son haftalarda bir türlü olmuyordu. Bugün onları evlerine mutlu gönderiyoruz. Bizler de oyuncularımızla beraber bunun keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız. Yarından itibaren de hafta içi oynayacağımız Eyüpspor kupa maçı ve sonrasında da en az bu kadar önemli olan bir Kayserispor maçımız var. Onun hazırlıklarına başlayacağız."