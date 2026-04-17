Recep Uçar: 'Fenerbahçe için anlamını biliyorum!'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Uçar'ın sözleri;

"PUANSIZ DÖNSEYDİK ÜZÜLDÜRDÜM"

Geçen haftaki skorlar ister istemez Fenerbahçe'nin motivasyonunu artırmıştı. İnanın stada gelirken insanlardan bile bunu hissetmiştik. Baskılı bir oyuna karşı oynayacağımızın farkındaydık. Bugünkü oyun sonrası buradan puan alamadan dönseydik üzülürdüm.

"HEDEFLERİ OLAN BİR CAMİAYIZ"

Biz hedefleri olan bir camiayız. Bugünün Fenerbahçe için ne anlam ifade ettiğini biliyorum ama bizim de farklı hedeflerimiz var. Bugün alınan 1 puan bu anlamda değerli.

"KARTLAR ALEYHİMİZEYDİ"

Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Kart bazında baskının da etkisiyle bize çıkan kartların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Samimi düşüncem bu.