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Recep Uçar: 'Bugünü milat olarak kabul ediyoruz'

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#Ümraniyespor#Recep Uçar#Alanyaspor
Recep Uçar: Bugünü milat olarak kabul ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 23:00

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor karşısında 3-1 aldıkları ilk galibiyetten dolayı bugünü milat kabul ettiklerini ifade ederken, Ümraniyespor için ligin yeni başladığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor evinde Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kendileri için bir çok yönden anlamlı bir gece olduğunu ifade ederek, “İlk gece maçımız, ilk galibiyetimiz. Dolayısıyla bunların hepsinin mutluluğu ayrı oluyor. Oyuncularıma ortaya koydukları taktiksel disiplinden dolayı tebrik ediyorum. Farioli hoca ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. 2-3 senedir Alanyaspor oyun kültürü olan lige değer katan bir ekip. Bunda da hoca ve ekibinin ciddi bir emeği var. Maç öncesi de söylemiştim, tam bir taktik mücadelesinin olacağı maçtı. Alanyaspor hem savunma hem hücum planları olabilen bir ekip. Farklı hücum opsiyonları vardı ve önlemler aldık. Kendi oyunumuzu oynadık. Yaklaşık ilk 40 dakika bizim istediğimiz, ön alan baskıları yaptığımız, iyi geçiş pozisyonları bulduğumuz, çalıştığımızın karşılığını aldığımız bölümdü. 2-0’ı bulduktan sonra koruma içgüdüsüyle oynadık. İkinci yarı amacımız yaslanmak değildi. Daha kontrollü oyunu tercih ettik. Planımız baktığımızda işledi. Çok fazla pozisyon vermediğimiz bölümdü. Ligin en çok gol atan ekiplerinden biriyle oynuyorduk. 3 golü bulduktan sonra rahatladık. Dengeli geçen bir taktik savaşının olduğu müsabakaydı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bugüne kadar oynadığımız oyunlarda puan anlamında karşılığını alamadık 11 haftada. Dolayısıyla bunu ben değil, istatistikler söylüyor. Bunların hepsini göz önüne aldığımda biz oyuncularımla bugünü milat olarak kabul ediyoruz. Bugün için lig Ümraniyespor için başlamıştır. İlk galibiyet bundan sonraki sonuçlara vesile olur. Bir teşekkürü de bu akşam buraya gelip bizi destekleyen, yavaş yavaş oluşmaya başlayan, Ümraniyespor’a destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah destekleri artarak devam ettiği sürece bu takımın yükselişi devam edecektir” dedi.

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Farioli: “Rakibimiz bu galibiyeti hak etti”

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maçın tam olarak bu şekilde olmasını beklediğini ifade ederek, “Bütün hafta oyuncularımıza ne kadar zor olacağından bahsettik. Sahadaki takım ruhundan uzaktık. Rakibimiz bu galibiyeti hak etti. Bu maçtan büyük tecrübe edinmemiz lazım. Bu maçla alakalı hatıralarımız aklımızda olması lazım. Ligin kalitesi yükseldiği için rakibinize maçı verdiğinizde çeviremiyorsunuz. Rakibinizden daha iyi oynamanız, daha çok istemeniz lazım. Maçın ilk 15 dakikasında kaybettiğimiz ikili mücadelelerde mağlubiyette önemli oldu” dedi

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#Ümraniyespor#Recep Uçar#Alanyaspor

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