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Recep Uçar: "Bizim adımıza ışık tutacak bir galibiyet aldık"

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#Ümraniyespor#Recep Uçar#Trabzonspor
Recep Uçar: Bizim adımıza ışık tutacak bir galibiyet aldık
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 19:17

Ümraniyespor Teknik Direktör Recep Uçar, 36 maçtır sahasında kaybetmeyen Trabzonspor'u yenmenin kolay olmadığını belirterek, "Bizim adımıza ışık tutacak bir galibiyet aldık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Recep Uçar, 36 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor takımına karşı alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını belirterek, "Hiç bir şey futbolda tesadüfü olmuyor. Trabzonspor burada çok çok iyi oyunlar oynayarak bu kadar sürede maç kaybetmemesi onlar adına büyük bir başarıydı. Bulunduğumuz konum itibarıyla her puana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Müsabakaya istedikleri oyun anlayışı ile başlayamadıklarını vurgulayan Uçar, "Trabzonspor ilk yarıda daha net pozisyonları vardı. Geçişlerde memnun olmadığım bir oyun oldu. Devreye 0-0 girmemiz bizim açımızdan iyi oldu. İkinci yarının ilk bölümünde oyunun bize döndüğü bizim pozisyonlar ürettiğimiz bir müsabakaya döndü. 2-0'a getirmesini bildik. Trabzonspor daha çok risk almaya başladığı bölümlerde iyi direndiğimiz bir müsabaka oldu. Bizim adımıza ışık tutacak bir galibiyet aldık. Takım olarak lig sonundayız. Oyuncularım ve ben küçük olan camiamız ilçemizin bütün değerleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Trabzonspor bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Ümraniyespor#Recep Uçar#Trabzonspor

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