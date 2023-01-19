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Recep Uçar: "93 dakika iyi oynadığımız bir oyunu geçemediğimiz için üzgünüz"

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniyespor#Recep Uçar#Türkiye Kupası
Recep Uçar: 93 dakika iyi oynadığımız bir oyunu geçemediğimiz için üzgünüz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 01:12

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci golden sonra oyun konsantrasyonumuz düştü. 4-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. 93 dakika iyi oynadığımız bir oyunu geçemediğimiz için gerçekten üzgünüz ama futbolda bunlar var" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor’a uzatmalarda 4-1 mağlup oldu ve elendi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kupada son 16 turunda evimizde eşleştiğimiz Trabzonspor’u yenerek çeyrek finale çıkmak istiyorduk. Genel olarak iyi hazırlandığımız bir maçtı. Abdullah hocamı, ekibini tebrik ediyorum ve sonraki turlarda onlara başarılar diliyorum. Umarım sonuna kadar götürürler. İlk yarıda savunmada 1 hata yaptık. Genel anlamda bizim kazandığımız bir yarı olduğunu düşünüyorum. İkinci golü de bulabilirdik. İkinci yarıda Trabzonspor formasyon değişikliğine gitti. Biz de taktiksel anlamda karşılık vermek istedik. İkinci yarıda boşlukları kullandığımız bir bölüm oldu. Fırsatları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 93. dakikaya kadar taşıdığımız ama kenar ortadan yediğimiz bir gol oldu. Uzatma dakikalarını çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. İkinci golden sonra oyun konsantrasyonumuz düştü. 4-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. 93 dakika iyi oynadığımız bir oyunu geçemediğimiz için gerçekten üzgünüz ama futbolda bunlar var. Bu sezon maalesef kendi adımıza birçok iyi oynadığımız maçların sonucunu alamadık. Bugün de böyle oldu. Bu dosyayı bu akşam kapatıp, Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Trabzonspor’u tebrik ediyorum ve bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kadro dışı kalan futbolcularının durumunun sorulması üzerine Uçar, "Bu maçta kadro dışı kalan oyuncuları konuşmak istemiyorum. İnsanlar hiçbir zaman durup dururken kadro dışı kalmazlar. Performans ya da disiplinsiz davranışla alakalı bir durum olabilir. Bizimkisi de takım disiplini açısından bundan sonraki süreç için almamız gereken bir karardı. Böyle bir karar aldık" diye cevap verdi.

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#Ümraniyespor#Recep Uçar#Türkiye Kupası

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