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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Recep Niyaz'dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması

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Recep Niyaz'dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması
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Fenerbahçe alt yapısından çıkan ve Denizlispor'da kariyerini sürdüren Recep Niyaz, 2-2 biten Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı 2-2 berabere kalmalarının ardından konuştu.

Recep Niyaz, ''Altyapısından yetiştiğin Fenerbahçe...'' diye başlayan soruya ''Öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çocukluğum Denizlispor altyapısında geçti. Altyapımın %75'i Denizlispor, %25'i Fenerbahçe'dir. Bende hakları vardır ama yüzdesi budur. Bunu söylemek istedim'' sözlerini kullandı.

Maçla ilgili de konuşan Recep Niyaz, ''Maçtan önce 1 puan verseler isterdik ama böyle bir maçta Fenerbahçe gibi bir takımı zor duruma sokup son saniyede yenilen golle 1 puan almak üzücü. Son saniyede hatalar zinciri oldu. Son 30 saniyede golü yedik. Hepimiz aslanlar gibi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var çok önemli. Her puanı almak istiyoruz. Fenerbahçe çok daha iyi olacaktır. Ama bizim amacımız ligde kalmak herkesin ayağına sağlık.'' dedi.

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