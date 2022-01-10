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Recep Niyaz, koronavirüs korkusundan soyunma odasına girmedi

#Gaziantepfk#Recep Niyaz#Koronavirüs
Recep Niyaz, koronavirüs korkusundan soyunma odasına girmedi

Gaziantep FK oyuncusu Recep Niyaz koronavirüse yakalanma korkusu yaşadı, soyunma odasına gidemedi.

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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncusu Recep Niyaz sakatlığından dolayı Karagümrük maçında görev alamadı. Tecrübeli oyuncu hakkında ise flaş iddia ortaya atıldı.

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Gaziantep Güneş Gazetesi haberine göre, Karagümrük ile oynanan maç öncesi takımda 5 oyuncuda koronavirüs testinin pozitif çıkması Recep Niyaz'ın da bazı önlemler almasına sebep oldu. Karşılaşma öncesi soyunma odasına gitmeyip yedek kulübesinde telefonuyla ilgilenen Recep Niyaz, takım arkadaşlarına da yaklaşmadı.

Recep Niyaz'ın Covid-19 bulaşma ihtimali olduğu için bu hareketi yaptığı öğrenildi. Recep Niyaz maçtan sonrada yine soyunma odasına girmediği öğrenildi.

Öte yandan Karagümrük galibiyetiyle Gaziantep FK, puanını 31 yaparken, 4 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Karagümrük ise 27 puanda kaldı ve 3 haftanın ardından mağlubiyet gördü.

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ÖZEL RÖPORTAJ | İLHAN PALUT SPOR ARENA'YA KONUK OLDU 

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#Gaziantepfk#Recep Niyaz#Koronavirüs

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