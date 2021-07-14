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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

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Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'ı bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Recep Niyaz ile anlaşmaya vardı.

Niyaz, başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve genel sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

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25 yaşındaki oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." denildi.

Recep Niyaz, Gaziantep FKda

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