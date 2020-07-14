MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriRecep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da!
GeriBasketbol Recep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Recep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Recep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da!
Abone Olgoogle-news

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon lider Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaşmaya vardı.

Ligin tecrübeli oyun kurucularından 1.92 boyundaki Recep, geçen sezon 9.8 sayı, 2.8 asist, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Recep, kariyerinde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Türk Telekom ve Bursaspor formalarını da giydi.

 

Recep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyesporda

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle