Tüm mesajları ifşa etti! Yıldız futbolcu için birbirlerine girdiler

Rebecca Silvera, Jerome Boateng ile kendisi ve Kasia arasındaki konuşmaların ekran görüntülerini ortaya çıkardı ve arkadaşını sevgilisinin elinden almakla suçladı.



Silvera, "En kötü ve en acı verici kısmı ise beni kopyalamaya ve benim gibi şeyler yapmaya başlaması. Benimle alay etmek, manipüle etmek ve beni daha fazla incitmek için bunu yapmasıydı" ifadelerini kullandı.

JEROME BOATENG HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Almanya'nın dünyaca ünlü Bild Gazetesi, Alman futbolcunun Rebecca'ya toplum içinde konuşulmayacak meseleleri Instagram üzerinden konuşmasını nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.

Çiftin arasında yaşanan sosyal medya kavgasından sonra Kasia, sosyal medyada "Sevgili Rebecca, senden özür diliyorum. Amacım seni incitmek değildi. Seni inciten davranışlarımın derin bir yaradan kaynaklanıyordu. Biliyorum toparlanmak için zamana ihtiyacın var. Bundan sonra hatalarımdan ders alacağım ve seni incitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ÖZRÜNDE SAMİMİSİNDİR"

Rebecca ise "Özür dilediğin için teşekkür ederim. Ne yazık ki aramızdaki problem bu noktaya geldi. Özrün kabul edildi. Umarım bu özründe samimisindir" cevabını verdi.

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