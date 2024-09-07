Rebecca Cheptegei’nin adı Paris'te yaşayacak

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Geçen ay Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar maratonda yarışan Cheptegei, perşembe günü Kenya’daki evinde erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra ağır yanıklara yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Hidalgo yaptığı açıklamada "Paris onu unutmayacak. Onun anısının ve hikayesinin aramızda kalması ve Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının taşıdığı bir mesaj olan eşitlik mesajını taşımaya yardımcı olması için ona bir spor alanı ithaf edeceğiz." diye konuştu.