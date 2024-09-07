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Rebecca Cheptegei’nin adı Paris'te yaşayacak

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#Rebecca Cheptegei#Paris#Paris2024
Rebecca Cheptegei’nin adı Pariste yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, öldürülen Ugandalı Olimpiyat koşucusu Rebecca Cheptegei’nin adını şehirde bir spor salonuna vererek onu onurlandıraklarını duyurdu.

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Geçen ay Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar maratonda yarışan Cheptegei, perşembe günü Kenya’daki evinde erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra ağır yanıklara yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Hidalgo yaptığı açıklamada "Paris onu unutmayacak. Onun anısının ve hikayesinin aramızda kalması ve Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının taşıdığı bir mesaj olan eşitlik mesajını taşımaya yardımcı olması için ona bir spor alanı ithaf edeceğiz." diye konuştu.

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#Rebecca Cheptegei#Paris#Paris2024

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