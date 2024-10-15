Real'de Arda Güler krizi! Baba ve oğul Ancelotti arasında anlaşmazlık çıktı

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A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılırken A Ligi'ne yükselme hedefinde büyük yol katetti.

Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı ise 4-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda sahaya ilk 11'de çıkan Real Madridli Arda Güler, oyunuyla büyük katkı sağlarken İzlanda ağlarını da sarsmayı başardı.

MİLLİ MAÇLARDA PARLADI, MANŞETLERE TAŞINDI

Samsun'da oynanan Karadağ maçında şutları, ortaları, etkili pasları ve estetik çalımlarıyla karşılaşmaya damga vuran 19 yaşındaki milli yıldız, İspanya'da gündem olmuştu.

İspanyol medyası, Arda Güler'i manşetlere taşırken Real Madrid taraftarı ise az forma şansı veren İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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As Gazetesi, Karadağlı Marko Bakić'i enfes bir çalımla geçen Arda Güler'i överken "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok etti" ifadelerine yer vermişti.

Milli yıldıza övgüler düzen Marca, "Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti." sözleriyle Arda Güler'in hakkını teslim etmişti.

Arda'nın performansından etkilenen Real Madrid taraftarları ise Carlo Ancelotti'yi eleştiren paylaşımlar yaparak milli futbolcuya daha fazla forma şansı verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

İZLANDA MAÇI SONRASI AYNI SERZENİŞ

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı mağlup ettiği karşılaşmada hem iyi bir performans sergileyen hem de Türkiye'nin üçüncü golünü kaydeden Arda Güler, bir kez daha manşetlerde yer bulurken serzenişler devam etti.

MundoDeportivo Gazetesi'nde Arda'nın performansını köşesine taşıyan Pepe Gil - Vernet, "Arda Güler, Türkiye'deki vahadan Madrid'deki çöl yolculuğuna" başlığını attı. İspanyol yazar, Arda Güler'in milli ara döneminde gösterdiği performansla Real Madrid'de daha büyük bir rol alabileceğini eflatun beyazlılara tekrardan kanıtladığını da yazdı.

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REAL MADRID'DE ANLAŞMAZLIK

Arda Güler'in oyunu, İspanyol basınında büyük övgü alırken Real Madrid teknik ekibinde anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü.

RadioMarca'ya göre, teknik ekip içinde anlaşmazlık yaşanan oyunculardan biri Arda Güler.

Habere göre; Carlo Ancelotti'nin oğlu ve Yardımcı Antrenör Davide Ancelotti, Arda'nın yaratıcılığının ona ilk 11'de bir yer kazandırdığını düşünse de genç oyuncunun hangi pozisyonda oynayacağı konusunda netlik yok.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i büyük maçlarda ilk 11'e dahil etme konusunda ikna olmadığı vurgulanırken yardımcısı Davide Ancelotti ile fikir anlaşmazlığı yaşadığı kaydedildi.

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Carlo Ancelotti'nin karşı karşıya olduğu temel sorunun ise 19 yaşındaki milli yıldızı kadroya almak değil, onu oynatmak için hangi yıldızdan vazgeçeceği olduğu belirtildi.