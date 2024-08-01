Real'de Arda Güler, Endrick'i gölgede bıraktı! Brezilyalı yıldız, Ancelotti'ye o anları anlattı...

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Yeni sezon öncesi Endrick ve Kylian Mbappe gibi yıldızları kadrosuna katan Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürdüğü hazırlık kampının ilk maçında İtalyan devi Milan ile karşı karşıya geldi.

Geçen sezon başında Real Madrid'e transfer olduktan sonra art arda talihsiz sakatlık yaşayan Arda Güler, La Liga'nın son haftalarında bulduğu forma şansını iyi değerlendirirken Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla da kalitesini ispatladı.

EURO 2024'TE KALİTESİNİ İSPATLADI

La Liga’da 2023-2024 sezonun son haftalarına damga vuran Arda Güler, süre aldığı 12 maçta 6 gol atma başarısı gösterirken A Milli Futbol Takımı ile ortaya koyduğu oyunla Real Madrid'deki yerini sağlamlaştırdı.

Real'de geçen sezon sakatlık geçirdiği ABD kampına bir kez daha katılan Arda Güler, İtalyan devi Milan ile oynanan hazırlık müsabakasına ilk 11'de başladı.

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MİLAN'A KARŞI İLK 11'DE

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan karşısında sahaya Courtois, Lucas, Vallejo, Rüdiger, Fran Garcia, Modric, Mario Martin, D. Ceballos, Arda Güler, Brahim, Endrick 11'ini sürdü.

MODRIC'LE OYUNA YÖN VERDİ

Real Madrid, Milan'ın ilk yarıdaki sert takım savunması karşısında top yapmakta güçlük çekerken İspanyol ekibinde ilk devrede sorumluluk alan isimler Arda Güler, Luka Modric ve Brahim Diaz oldu.

Milan'ın sert savunmasına karşın yaratıcı pasları, oyunun yönüne değiştiren ters topları, savunma oyuncularının görevini zorlaştıran ara paslarıyla Arda Güler ve Luka Modric, Real Madrid'de ilk yarının en öne çıkan isimleri oldu.

HIRSLI GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Carlo Ancelotti'nin sağ kanatta görev verdiği milli yıldız, hücumdaki etkisinin yanı sıra doğru pozisyon alması, şok presle top kapması ve istekli görüntüsüyle de Milan karşısında takımın en öne çıkan isimlerden oldu.

Arda Güler, Real Madrid'in yeni transferi Endrick'e etkili ara pasları gönderirken Milan savunması karşısında etkisiz kalan Brezilya oyuncu, bu pasları faydalı kullanamadı.

ENDRICK ETKİSİZ KALDI

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Endrick'e uyarılarda bulunurken Brezilya yıldız da jest ve mimikleriyle girdiği pozisyonların savunmasını yaptı.

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Milan karşısında ilk 45 dakikada görev alan Arda Güler, 21 kez topla buluşurken 19 pas isabeti sağladı.

Maçta 3 uzun top gönderen ve 3'ünde de başarı sağlayan 19 yaşındaki orta saha, giriştiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

ANCELOTTI: TARİHİN EN İYİLERİNDEN OLABİLİR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'in tarihin en iyilerinden biri olabileceğini dile getirerek "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." dedi.

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LUCAS VAZQUEZ: "ARDA'DAN HARİKA ANLAR GÖRECEĞİZ"

Genç yıldızın takım arkadaşı Lucas Vazquez ise "Arda geçen sezonu çok güçlü bir şekilde tamamladı ve harika bir Euro geçirdi. Arda'nın büyük bir potansiyeli, harika bir tutumu ve öğrenme arzusu var ve bu da sahada kendini gösteriyor. Bu sezon ondan kesinlikle harika anlar göreceğiz." ifadelerini kullandı.