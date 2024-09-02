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Real'de beklenmedik Arda Güler kararı! Ancelotti herkesi şaşırttı

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Realde beklenmedik Arda Güler kararı Ancelotti herkesi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 02:06

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Real'de İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı şaşırttı.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

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