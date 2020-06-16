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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Real Valladolid, Real Madrid'den Javi Sanchez'i transfer etti

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Real Valladolid, Real Madrid'den Javi Sanchez'i transfer etti
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La Liga takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.

Real Valladolid, Real Madridden Javi Sanchezi transfer etti

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