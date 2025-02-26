Real Sociedad Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kral Kupasında kritik viraj!

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Real Sociedad - Real Madrid maçı, İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde büyük bir mücadeleye sahne olacak. Bu aşamaya gelmeyi büyük bir mücadele veren iki takım, şimdi finale doğru son kapıyı aralamak için sahaya çıkacak. Real Madrid, Kral Kupası’ndaki deneyimi ve kadro kalitesiyle favori olsa da, Real Sociedad’ın Reale Arena’daki zorlu galibiyet ihtimali, deplasman ekibi için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Peki,

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası Yarı Finali kapsamında Real Sociedad - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.