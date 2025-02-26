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Real Sociedad Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kral Kupasında kritik viraj!

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#Real Sociedad#Real Madrid#İspanya Kral Kupası
Real Sociedad Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kral Kupasında kritik viraj
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:10

İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde heyecan dorukta! Real Sociedad ile Real Madrid, 26 Şubat Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Kral Kupası'nda final için adım atmak isteyen her iki takım da bu kritik maçta galibiyet için sahada olacak. Real Madrid, geçmişteki kupa başarılarıyla bu mücadelede favori gösterilse de, Real Sociedad’ın ev sahibi avantajını kullanarak büyük bir sürpriz yapma potansiyeli de öne çıkıyor. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Real Sociedad - Real Madrid maçı, İspanya Kral Kupası Yarı Finali'nde büyük bir mücadeleye sahne olacak. Bu aşamaya gelmeyi büyük bir mücadele veren iki takım, şimdi finale doğru son kapıyı aralamak için sahaya çıkacak. Real Madrid, Kral Kupası’ndaki deneyimi ve kadro kalitesiyle favori olsa da, Real Sociedad’ın Reale Arena’daki zorlu galibiyet ihtimali, deplasman ekibi için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Peki, 

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası Yarı Finali kapsamında Real Sociedad - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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#Real Sociedad#Real Madrid#İspanya Kral Kupası

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