Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

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Real Sociedad - Real Madrid maçı bugün ekranlara gelecek. Real Madrid’in kamp kadrosunda milli yıldız Arda Güler yerini aldı. Arda Güler Real Sociedad - Real Madrid maçında oynayacak mı merak konusu oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milli arada iyi bir performans sergileyen Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga’da milli ara dönüşü 5. haftasında Real Sociedad Real Madrid maçı 14 Eylül cumartesi günü saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'de OLACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in mi, Brahim Diaz'ın oynayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Carlo Ancelotti, "Sistem de değiştirilebilir. Üç orta saha oyuncusuyla oynadığım son maçta işler pek iyi gitmedi ve şimdi soru, sistemi değiştirmek ya da üç orta saha oyuncusuyla oynamaya pek alışkın olmayan bu oyunculardan birini (Arda ya da Brahim) bu sisteme adapte etmek." cevabını verdi.

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ARDA GÜLER'İN SAHADAKİ ROLÜ

Arda Güler'in takımdaki rolü hakkında açıklamalar yapan Ancelotti, "Orta sahada çift pivot oynayamaz ama içte olarak oynayabilir. Onu eğitmemiz gerekiyor çünkü onu bu konuda hiç eğitmedik ama bu pozisyonda oynayacak özelliklere sahip. Dayanıklı bir oyuncu, fiziksel kalitesi var ancak çift pivota oynama özelliği yok çünkü pivot gibi savunma özelliklerine sahip değil." dedi.

İtalyan teknik adam orta sahada oynayan oyuncularla ilgili beklentilerini ise "Savunma ve hücum. O kadar da karmaşık değil. 4-3-3'te iç oyuncu, çizgilerin arasına iyi girmeli, iyi pozisyon almalı, topu alıp forvetlere pas atmaya çalışmalı. Savunma seviyesinde, daha fazla içeride olması ve savunma üzerinde çalışması gereken bir kanat oyuncusundan farklı bir iş. 4-3-3 sisteminde defansif iç sahanın çalışması kanat oyuncusunun çalışmasına göre çok daha yoğundur." diye açıkladı.

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Arda Güler'le ilgili sözlerine devam eden Carlo Ancelotti, "İyi tepki veriyor. Valladolid'e karşı iyi iş çıkardı. Daha fazla öne çıkacak ama tartışmasız ilk 11 oyuncusu olması daha karmaşık olacak çünkü bu kadroda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu göremiyorum." dedi.