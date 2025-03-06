Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turu maçı!

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Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak. Real Sociedad ve Manchester United, çeyrek final yolunda mücadele edecek. Futbol severler önemli mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Real Sociedad - Manchester United maçı canlı yayın saati ve kanalı...

REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.