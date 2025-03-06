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Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turu maçı!

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#Real Sociedad#Manchester United#Avrupa Ligi
Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Avrupa Ligi son 16 turu maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 13:47

Real Sociedad ve Manchester United maçı için geri sayım başladı. Ekipler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da rövanş maçı öncesinde sahadan avantajlı olarak ayrılmak istiyor. Peki Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak. Real Sociedad ve Manchester United, çeyrek final yolunda mücadele edecek. Futbol severler önemli mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Real Sociedad - Manchester United maçı canlı yayın saati ve kanalı...

REAL SOCIEDAD MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Real Sociedad#Manchester United#Avrupa Ligi

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