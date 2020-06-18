Real Sociedad kritik Alaves deplasmanında! Bu maça iddaa oynayanların %45'i...

Bu bir ilandır

ALAVES - REAL SOCIEDAD

Salgın arası dönüşünü Espanyol deplasmanında 2-0 mağlup olarak yapan Alaves, as kalecisi Fernando Pacheco'yu da kaybetti. İspanyol eldiven kırmızı kart gördü, kalede Roberto Jimenez olacak...

Manu Garcia'nın sakatlığı sürüyor, orta sahanın göbeğinde "Ljubomir Fejsa & Tomas Pina" izleyebiliriz.

TD Asier Garitano, rakibin Avrupa kupalarında yer almak için oynadığına vurgu yaparak; "Espanyol karşısında ortaya koyduğumuz futbolu bir kenara bırakıp, ciddi bir amacı olan Real Sociedad'a karşı daha iyi bir versiyonumuzla çıkmalıyız..." açıklamasını yaptı.

Real Sociedad ise Osasuna karşısında 1-0 yenik duruma düşüp 1-1'i çok geç buldu, sonrasında da topa hakim olsa da rakibin kilidini bir türlü açamayıp 1 puana razı oldu. Puan tablosu da ilginç bir hal aldı...

47 puanla 5. sıradalar, 1 maçı fazla ve aynı puandaki Getafe enselerinde! 4. Atletico Madrid'in 49, 3. Sevilla'nın ise 51 puanı var. bir anda kendilerini Şampiyonlar Ligi gruplarında da bulabilirler, Avrupa Ligi için eleme oynarken de...

Orta sahanın ağır işçilerinden Mikel Merino sarı kart cezalısı, yerine Diego Llorente'nin oynaması bekleniyor. Osasuna karşısında Alexander Isak 62'den sonra oyuna girdi, bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alaves'in ligdeki son 3 maçı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 4 maçın 3'ünü kazanan Real Sociedad, Alaves'ten 1 gol bile yemedi!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Sociedad kazanır" oldu!

%45'lik kesim Avrupa kupalarına katılmak için kıyasıya bir yarışın içinde olan deplasman ekibine güveniyor...

%9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

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Brezilyalı efsane golcü Ronaldo, Real Madrid formasıyla ilk golünü Alaves'e atmıştı! Hatırlayalım...