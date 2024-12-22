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Real müthiş gollerle kazandı, Barça'yı geçti! Arda Güler...

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#Real Madrid#Arda Güler#Sevilla
Real müthiş gollerle kazandı, Barçayı geçti Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 20:16

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid, konuk ettiği Sevilla'yı 4-2 mağlup ederek lider Atletico'nun ensesine yapıştı.

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İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanan Real Madrid, 1 maç eksiğiyle Barcelona'yı geçip ikinciliğe yükseldi.

MBAPPE VE VALVERDE'DEN MÜTHİŞ GOLLER

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada müthiş bir şut çıkaran Kylian Mbappe, 20. dakikada uzaklardan attığı muazzam golle Federico Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Konuk Sevilla'nın gollerini ise 35. dakikada Isaac ve 85. dakikada Dodi Lukebakio attı.

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı mücadelede 71. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

REAL, BARCELONA'YI GEÇTİ

Bu galibiyetle puanını 40'a çıkaran Real Madrid, 1 maç eksiğiyle Barcelona'yı geçti ve lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yerleşti. Ligde 22 puanda kalan Sevilla ise 12. sırada yer buldu.

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Real Madrid, LaLiga'nın bir sonraki haftasında Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla ise İspanya Kral Kupası'nda Almeria'yı konuk edip sonraki maçta ise Valencia ile ligde mücadele verecek. 

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#Real Madrid#Arda Güler#Sevilla

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