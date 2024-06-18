Real Madridli yıldızdan Arda Güler'e mesaj: Ardaaa Abi

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A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına jeneriklik bir gol atarken onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.

Belçikalı file bekçisi sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

Thibaut Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.