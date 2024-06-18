×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Real Madridli yıldızdan Arda Güler'e mesaj: Ardaaa Abi

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#A Milli Futbol Takımımız#Arda Güler
Real Madridli yıldızdan Arda Gülere mesaj: Ardaaa Abi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 21:01

Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım'da harika bir gol atan Arda Güler'e Real Madrid'deki takım arkadaşında tebrik mesajı.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına jeneriklik bir gol atarken onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.

Belçikalı file bekçisi sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

Thibaut Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#A Milli Futbol Takımımız#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!