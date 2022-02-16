'Real Madrid'le anlaştı' iddialarına Shane Larkin'den açıklama! 'Tamamen yanlış'

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Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in en önemli en önemli yıldızlarından Shane Larkin'in Real Madrid'le anlaştığı öne sürülmüştü. Konu ile ilgili Larkin'den açıklama geldi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Real Madrid, Shane Larkin ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Eflatun-beyazlıların Larkin ile resmi sözleşme imzalamasa da prensipte anlaşmaya vardığı ve İspanya Ligi için oyuncunun haklarına sahip olan Baskonia ile de görüşmelere başladığı belirtildi.

Baskonia'nın da Larkin'in haklarını, ekonomik zorluklar yaşaması sebebiyle Real Madrid'e vermeye sıcak baktığı kaydedildi.

LARKIN İDDİALARI YALANLADI

Bu gelişmenin ardından Larkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve çıkan iddiaları yalanladı.

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Larkin açıklamasında, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Yarın kupa maçımız var." ifadelerini kullandı.