Real Madrid'in zafer gecesinde Arda Güler detayı! 5 oldu...

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UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile Atalanta, Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Son olarak kadrosuna Kylian Mbappe'yi dahil eden eflatun beyazlılar, Atalanta karşısında rahat bir oyunla galip gelmeyi bildi ve kupayı müzesine götürdü.

Varşova'da oynanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 59'da Valverde ve 68'de Mbappe'den geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada oyuna dahil olurken yakaladığı kısa sürede dahi yeteneklerini göstermeyi bildi.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ! 5. FARKLI KUPA

19 yaşındaki gururumuz Arda Güler, şimdiden kariyerindeki 5. kupasını kazanarak tarihe geçti.

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Real Madrid ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda, dün gecenin ardından ikinci kez Avrupa'da kupa kazandı. Geçen sezon La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan takımın parçası olan milli futbolcu, Türkiye'de de Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

🏆 Şampiyonlar Ligi

🏆 UEFA Süper Kupa

🏆 La Liga

🏆 İspanya Süper Kupası

🏆 Türkiye Kupası



ANCELOTTİ 'HAZIR OL' DEMİŞTİ AMA...

Real Madrid, UEFA Süper Kupa’da Atalanta ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler ile görüşme gerçekleştirmiş ve Ancelotti, Arda’ya Atalanta maçında süre alacağını belirterek, hazır olmasını istemişti.

Ancelotti, Arda’ya hitaben, “Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve herhangi bir aksilik olmazsa Atalanta’ya karşı sahada oldukça fazla süre alacaksın.” demişti.

COURTOIS: ARDA BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM

Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Atalanta karşılaşmasının ardından, "Arda benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER'İN MAÇ SONU ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

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¡ASÍ, ASÍ, ASÍ GANA EL MADRID! 🏆🤍 pic.twitter.com/Hgi2qSAHZ7 — Arda Güler (@10ardaguler) August 15, 2024

ARŞİV | ARDA TURAN ÖZEL RÖPORTAJ: ARDA GÜLER İÇİN NE DEDİ?