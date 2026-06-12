Real Madrid’in yıldızından Mourinho itirafı: 'Aramızda zaman zaman anlaşmazlıklar oldu!'

Haberin Devamı

Thibaut Courtois, Real Madrid’deki geleceği ve kariyer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı kaleci, hem kulübüyle olan sözleşme durumu hem de milli takım kariyeri hakkında konuşurken, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Belçika Milli Takımı’ndan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Gözden Kaçmasın Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası! Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu Haberi görüntüle

"BENCE ARTIK GÖREVİ YENİ NESLE DEVRETMENİN ZAMANI GELDİ"

34 yaşındaki Courtois, "Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman mı bilmiyorum ama Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda devam etmeme ihtimalim, devam etme ihtimalimden daha yüksek. Yaşım ilerliyor ve artık vücudumu düşünmek zorundayım. Uzun yıllar boyunca en üst seviyede oynamak istiyorum. Bence artık görevi yeni nesle devretmenin zamanı geldi. Onlar buna hazır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Real Madrid öncesinde Genk, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giyen Thibaut Courtois, İspanyol devinin kariyerindeki son kulüp olmasını istediğini söyledi.

Belçikalı kaleci, "Benim için ideal olan, kariyerimi Real Madrid'de tamamlayabilmek" ifadelerini kullandı.

"BENİM YERİME GEÇECEK BİR KALECİYİ DE DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Sözleşme durumu hakkında da konuşan Courtois, "Real Madrid'de genel prensip, 30 yaşından sonra sözleşmelerin her yıl yenilenmesidir. Bu nedenle bu konuda oldukça rahatım. Şu anki performansımı sürdürdüğüm sürece yeni sözleşme almak sorun olmayacaktır. Ancak Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bir noktada benim yerime geçecek bir kaleciyi de düşünmek zorunda kalacak." dedi.

"MOURİNHO ÇOK AÇIK SÖZLÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Courtois, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun gelmesiyle ilgili olarak, “Aramızda zaman zaman bazı anlaşmazlıklar oldu (gülerek)”, dedi. Örneğin Aston Villa maçında iki kez kanattan orta açtığım için Everton karşılaşmasında beni yedek bırakmıştı. Bu, beni motive etmek ve kışkırtmak için kullandığı yöntemdi. Bir sonraki hafta West Ham maçında tekrar kaleye döndüm ve beş ya da altı kritik kurtarış yaptım.

Haberin Devamı

“Mourinho çok açık sözlü bir teknik direktör; ben de öyleyim. İlişkimiz her zaman çok iyi olmuştur,” dedi Portekizli teknik adam hakkında.