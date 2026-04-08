Real Madrid'in yıldızına sert sözler! 'Onu izlediğimde sinir oluyorum'

#Real Madrid#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi
Real Madridin yıldızına sert sözler Onu izlediğimde sinir oluyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 14:59

Real Madrid’in Bayern Münih’e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından İspanyol devinin yıldız oyuncusuna eski futbolcu Rafael van der Vaart’tan sert sözler geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid dün Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Real Madridin yıldızına sert sözler Onu izlediğimde sinir oluyorum

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, maçın ardından Vinicius Junior hakkında çok sert eleştirilerde bulundu:

“Vinicius'un durumu korkunç. Onu izlediğimde aşırı derecede sinir oluyorum. Bu bana çok üzücü geliyor çünkü o harika bir oyuncu. Ama en ufak bir itişte kendini yere atıyor ve rakibinin kırmızı kart görmesini umuyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Onun bu yönünü üzücü buluyorum."

#Real Madrid#Bayern Münih#Şampiyonlar Ligi

