Real Madrid'in yıldızına sert sözler! 'Onu izlediğimde sinir oluyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid dün Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, maçın ardından Vinicius Junior hakkında çok sert eleştirilerde bulundu:

“Vinicius'un durumu korkunç. Onu izlediğimde aşırı derecede sinir oluyorum. Bu bana çok üzücü geliyor çünkü o harika bir oyuncu. Ama en ufak bir itişte kendini yere atıyor ve rakibinin kırmızı kart görmesini umuyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Onun bu yönünü üzücü buluyorum."

