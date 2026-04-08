Real Madrid'in yıldızına sert sözler! 'Onu izlediğimde sinir oluyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid dün Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 kazandı.
Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, maçın ardından Vinicius Junior hakkında çok sert eleştirilerde bulundu:
“Vinicius'un durumu korkunç. Onu izlediğimde aşırı derecede sinir oluyorum. Bu bana çok üzücü geliyor çünkü o harika bir oyuncu. Ama en ufak bir itişte kendini yere atıyor ve rakibinin kırmızı kart görmesini umuyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Onun bu yönünü üzücü buluyorum."