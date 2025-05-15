Real Madrid'in yıldızına hapis şoku! Reşit olmayan bir çocuğun cinsel istismar görüntülerini istediği iddia edildi

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Real Madrid futbolcusu Raul Asencio'nun, eski altyapı takım arkadaşları Andrés García, Ferrán Ruiz ve Juan Rodríguez tarafından kaydedilen ve eski takım arkadaşları ile bir kadın ve reşit olmayanla bir çocukla arasında Haziran 2023'te yaşanan cinsel ilişkiyi gösteren bir videoyu, WhatsApp üzerinde istediği iddia edildi.

MAHKEME KARARI SUÇ DUYURSUNUN ÖNÜNÜ AÇTI

İspanya'da yer alan haberlere göre; Gran Canaria Yüksek Adalet Mahkemesi, soruşturmasını tamamladıktan sonra Çarşamba günü 4 oyuncu hakkındaki cezai takibatı resmileştiren bir karar yayınladı. Bu karar savcılığın suç duyurusunda bulunmasının ve duruşma talep etmesinin önünü açıyor.

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SUÇ İDDİALARINI DESTEKLEYECEK KANITLAR VAR

Yargıca göre, özel hayatın gizliliğinin ihlali, mağdurların bilgisi ya da rızası olmadan videoların üçüncü şahıslara dağıtılması, reşit olmayan bir kişinin pornografik amaçlarla kullanılması ve resit olmayan çocuğun cinsel istismarının görüntülerini bulundurulması gibi suç iddialarını destekleyecek kanıtlar mevcut.

EYLÜL 2023’TE TUTUKLANMIŞLARDI

Olaya karışan dört oyuncu Eylül 2023'te tutuklanmış ve cep telefonlarına polis tarafından el konulmuştu. Madrid, oyuncuların “WhatsApp üzerinden özel bir video paylaşımı” konusunda kanıt verdiklerini doğruladı.

16 YAŞINDAKİ KIZIN ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis, Kanarya Adaları'nda 16 yaşındaki bir kızın annesi tarafından, kızın rızası olmadığı iddia edilen kayıtla ilgili bir şikayette bulunulduğunu söyledi.

Şubat ayında mahkeme, Asencio'nun iddia edilen suçuna ilişkin soruşturmayı sona erdirmek için yaptığı itirazı reddetti. 22 yaşındaki Asencio'nun avukatları, videoyu dağıtıp dağıtmadığına ilişkin soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirleyen karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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YARGIÇ KARARI ONADI

Ancak yargıç soruşturmanın devam etmesi kararını onadı ve davanın düşürülmesi talebini reddetti.

DÜN AKŞAM İLK 11’DEYDİ

Asencio bu sezon Carlo Ancelotti'nin Madrid ekibinin değişmez oyuncularından biri oldu ve takımının dün akşam Mallorca ile oynadığı maça da ilk 11'de başladı.