×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kulüp sahibi oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Vinicius Junior#Mbappe
Real Madridin yıldızı Vinicius Junior, kulüp sahibi oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 20:08

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketiyle birlikte takım satın aldı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Vinicius Junior, takım satın aldı.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'a göre; Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasındaki hisse payını Brezilyalı futbolcunun da aralarında bulunduğu İspanyol ve Brezilyalı yatırımcılara devretti.

Gözden KaçmasınMehmet Topaldan Spor Arenaya özel açıklamalar: Türkiyede çalışmaktan çok korkuyorum, büyük adaletsizlikler varMehmet Topal'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar: 'Türkiye'de çalışmaktan çok korkuyorum, büyük adaletsizlikler var'Haberi görüntüle

Portekiz 2.Ligi'nde ikinci sırada bulunan Alverca, Portekiz 1. Ligi'ne yükselme şansı bulunan ve geçmişte 5 sezon boyunca bu ligde mücadele etmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. 

Geçtiğimiz yıl Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de 20 milyon avroluk bir yatırımla Fransa 2. Lig ekiplerinden SM Caen'in sahibi olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Vinicius Junior#Mbappe

BAKMADAN GEÇME!