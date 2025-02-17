Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kulüp sahibi oldu!

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Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Vinicius Junior, takım satın aldı.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'a göre; Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasındaki hisse payını Brezilyalı futbolcunun da aralarında bulunduğu İspanyol ve Brezilyalı yatırımcılara devretti.

Portekiz 2.Ligi'nde ikinci sırada bulunan Alverca, Portekiz 1. Ligi'ne yükselme şansı bulunan ve geçmişte 5 sezon boyunca bu ligde mücadele etmiş bir takım olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de 20 milyon avroluk bir yatırımla Fransa 2. Lig ekiplerinden SM Caen'in sahibi olmuştu.