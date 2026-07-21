Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi!

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2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Norveç'e elenerek veda eden Brezilya'da Vinicius Junior, takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken ülkesinde estetik bir operasyon geçirdi.

LeoDias'ın haberine göre; Real Madrid'in yıldız oyuncusu, çene harmonizasyonu ameliyatı geçirdi.

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Estetik tıp uzmanı dermatolog Alessandro Alarcão tarafından yapılan işlemle çene hattının yüzün diğer hatlarıyla daha uyumlu görünmesinin ve yüz hatlarının ön belirginleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

SAKAL DA BIRAKTI

Vinicius Junior, estetik operasyon sonrasında imajında da değişikliğe gitti. Brezilyalı futbolcu, daha önce hiç tercih etmediği bir şeyi yaparak sakal bıraktı.

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Vinicius Junior'ın yeni halini görenler Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta tanımakta zorlu çekti ve şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok taraftar, Vinicius'un yeni görünümünü ABD'li şarkıcı Jason Derulo'ya benzetti.

İşte Vinicius Junior'ın eski ve yeni halinin karşılaştırılması:





PERFORMANSI

Piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Vinicius Junior, bugüne dek 375 kez sırtına geçirdiği Real Madrid forması altında 128 gol atıp 100 de asist üretti.