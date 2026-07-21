×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi!

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Madrid#Vinicius Junior
Real Madridin yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:56

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, ülkesindeki bir klinikte estetik operasyon geçirdi. Çenesini ön plana çıkarttıran, yüz hatlarını belirginleştiren ve sakal bırakan Brezilyalı yıldızı görenler tanıyamadı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Norveç'e elenerek veda eden Brezilya'da Vinicius Junior, takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken ülkesinde estetik bir operasyon geçirdi.

LeoDias'ın haberine göre; Real Madrid'in yıldız oyuncusu, çene harmonizasyonu ameliyatı geçirdi.

Gözden KaçmasınFutbolda bir devrin sonuFutbolda bir devrin sonu!Haberi görüntüle

Estetik tıp uzmanı dermatolog Alessandro Alarcão tarafından yapılan işlemle çene hattının yüzün diğer hatlarıyla daha uyumlu görünmesinin ve yüz hatlarının ön belirginleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Real Madridin yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi

SAKAL DA BIRAKTI

Vinicius Junior, estetik operasyon sonrasında imajında da değişikliğe gitti. Brezilyalı futbolcu, daha önce hiç tercih etmediği bir şeyi yaparak sakal bıraktı.

Haberin Devamı

Vinicius Junior'ın yeni halini görenler Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta tanımakta zorlu çekti ve şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok taraftar, Vinicius'un yeni görünümünü ABD'li şarkıcı Jason Derulo'ya benzetti.

Real Madridin yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi

İşte Vinicius Junior'ın eski ve yeni halinin karşılaştırılması:

Real Madridin yıldızı Vinicius Junior, geçirdiği yüz ameliyatından sonra tanınmaz hale geldi

PERFORMANSI

Piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Vinicius Junior, bugüne dek 375 kez sırtına geçirdiği Real Madrid forması altında 128 gol atıp 100 de asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Liga#Real Madrid#Vinicius Junior

BAKMADAN GEÇME!