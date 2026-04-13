Real Madrid’in yıldızı eleştirilerin odağında: 'Yine hayal kırıklığı yarattı!'

Real Madrid forması giyen Camavinga, Girona maçındaki performansının ardından İspanyol basınında eleştirilerin hedefi oldu.

AS gazetesinden Manuel de Juan, köşe yazısında Camavinga için şu ifadeleri kullandı:

Camavinga için soru işaretleri artıyor

Fransız oyuncu, Girona karşısında Tchouameni’nin rolünde hata yaptı ve Bayern Münih msçı öncesi yeni soru işaretleri yarattı. Real Madrid ise onu transfer listesine koymayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Real Madrid, Girona karşısında bir kez daha puan kaybı yaşadı; lig yarışına neredeyse tamamen veda etti ve çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde yeni şüpheler doğdu. İlk maçta Bernabeu’da alınan 1-2’lik yenilgiyi telafi etmek zorunda olan Madrid, bunu aynı zamanda Tchouameni’den yoksun şekilde yapmak zorunda kalacak, çünkü Madrid'in as defansif orta saha oyuncusu cezalı ve Allianz Arena'da oynayamayacak.

Her şeye rağmen bu pozisyonu Camavinga’nın doldurması bekleniyor, ancak burada yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Madrid, Girona karşısında takım olarak zorlanırken, Camavinga da bireysel anlamda yine hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon, onun beyaz formayla geçirdiği en kötü dönem olarak öne çıkıyor.

Fransız oyuncu, 2021 yılında Rennes'ten 30 milyon euronun biraz üzerinde bir bedel karşılığında transfer edildi; o zamanlar henüz 18 yaşındaydı ve hem gelişme potansiyeli hem de hemen katkı sağlayabilecek bir gelecek vaat eden oyuncuydu. Ancelotti onu kademeli olarak takıma dahil etti ve İtalyan teknik adamın görev süresi boyunca yavaş ama belirgin bir gelişme gözlemlendi. Zamanla daha az fevri, topla daha sakin bir oyuncuya dönüştü. Zirveye, Londra'da Dortmund'a karşı oynanan 2023-24 Şampiyonlar Ligi finalinde ulaştı. Bu maçta Tchouameni sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve Camavinga, defansif orta saha rolünde oldukça etkileyici bir performans sergilemişti.

Ancak bu sezon performansı ciddi şekilde geriledi. Ortaya koyduğu performans beklentilerin altında kalırken, özellikle son haftalarda eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Mallorca maçında Arbeloa, yenilgiyi açıklarken Fransız oyuncuya isim vermeden değindi ve Morlanes’in golünde onu sorumlu tuttu: “Markajını kaybediyorsun, takip etmiyorsun… ve golü yiyorsun. Bunun bedelini ödüyorsun.”

CAMAVINGA’NIN TRANSFER DURUMU

Topla oynarken fena bir performans sergilemedi (61 pasın 58’i isabetli), ancak oyunu ileri taşımakta yetersiz kaldı (son üçte sadece 18 pas). Bu eksikliği savunma performansıyla da telafi edemedi (yalnızca üç top kazanma). Sıradan bir performans sergiledi ve yine güven vermedi.

Bu durum artık tekrarlayan bir tablo haline gelmiş durumda ve Madrid yönetimi de bunun farkında. Önümüzdeki yaz transfer dönemi için Camavinga’nın transfer listesine girme ihtimali oldukça yüksek.