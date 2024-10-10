Real Madrid'in yıldızı Arda Güler konuştu! Ancelotti ile arasında sorun var mı? İddialara yanıt...

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UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile sorun yaşadığı iddialarına da yanıt verdi.

İşte Arda Güler'in sözleri;

Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum.

'ANCELOTTI İLE SORUN YAŞIYOR' İDDİALARI HAKKINDA

Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Elbette her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum.

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YENİDEN SAMSUN'DA OLMAK GÜZEL

Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz.

VINCENZO MONTELLA: ARDA İÇİN KARARI BİZ VEREMEYİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise Arda Güler hakkında "Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.