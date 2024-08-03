Real Madrid'in yeni yıldızı hayranlığını gizleyemedi! Milli yıldızın gölgesinde kalmıştı...

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Yeni sezona Kylian Mbappe ve Endrick gibi yıldızları kadrosuna katarak başlayan Real Madrid, çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürürken ilk hazırlık müsabakasında Serie A devi Milan'la karşılaştı.

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sürecini atlatarak son bölümde forma şansı bulan ve harika bir iş çıkaran Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'ndaki oyunuyla da takımdaki yerini garantiledi.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

İspanya La Liga'da geçen sezonun son bölümüne damga vuran milli yıldız, süre aldığı 12 maçta 6 gol atma başarısı gösterirken A Milli Futbol Takımı ile ortaya koyduğu oyunla Real Madrid'de büyük sevince neden oldu.

YILDIZ GİBİ PARLADI

ABD'de süren hazırlık çalışmalarında Milan'la kozlarını paylaşan Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, harika bir oyun ortaya koyarken yeni transfer Endrick'i de gölgede bıraktı.

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Arda Güler, yaratıcı ve enerjik oyunuyla takımın en öne çıkan isimlerinden olurken yeni transfer Endrick ise tutuk başladığı maçta Ancelotti'den uyarı aldı.

ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANDI

Real Madrid kampında milli yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Endrick, övgü dolu ifadeler kullandı.

Arda Güler'in harika bir oyuncu olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Arda Güler ile birlikte oynamak çok keyifli, o harika bir oyuncu." sözlerini sarf etti.

"TARİHİN EN İYİLERİNDEN OLABİLİR"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan maçı sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in tarihin en iyilerinden biri olabileceğini dile getirerek "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak." demişti.

REAL MADRID'İN GELECEKLERİ

Real Madrid'in 47.5 milyon Euro karşılığında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Milan'a karşı Arda Güler ile birlikte sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

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19 yaşındaki Arda Güler ile 18 yaşındaki Endrick'in birlikte oynadığını görmekten büyük mutluluk duyan Real Madrid taraftarları, iki oyuncuyu kulübün geleceği için gördüklerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.