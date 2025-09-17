×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Real Madrid'in yediği golde Arda Güler hatalı mı? Xabi Alonso'dan yanıt geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Xabi Alonso#Arda Güler
Real Madridin yediği golde Arda Güler hatalı mı Xabi Alonsodan yanıt geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 01:04

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Marsilya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler'e de bir parantez açtı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda Mbappe'nin penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alonso'nun açıklamaları;

VINICIUS NEDEN YEDEK BAŞLADI?

"Vinicius yedekte çünkü takvim çok yoğun, tüm oyunculara ihtiyacımız var. Rodrygo, Gonzalo, Brahim... Tüm oyuncuların önemli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Vinicius ile yaptığımız görüşme özel. Özel görüşmeler özel kalır. Başlamazlarsa kimse alınmamalı. Vini oyuna girdiğinde harikaydı."

Gözden KaçmasınReal Madrid 2-1 Marsilya (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Güler...Real Madrid 2-1 Marsilya (UEFA Şampiyonlar Ligi) Arda Güler...Haberi görüntüle

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Yediğimiz gol Arda Güler'in hatası mı? Arda hala öğreniyor, hala gelişiyor. Zamanla daha da iyi olacak. İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz." 

Haberin Devamı

Maçta ne oldu?

Mücadelenin 22. dakikasında Marsilya, Arda Güler'in kaptırdığı top sonrası Weah ile bulduğu golle 1-0 öne geçmişti.

Real Madridin yediği golde Arda Güler hatalı mı Xabi Alonsodan yanıt geldi

TRENT'İN SAKATLIĞI

"Düşündüğümüz kadar kötü değil ama beklememiz gerekiyor."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Xabi Alonso#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!