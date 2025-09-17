Real Madrid'in yediği golde Arda Güler hatalı mı? Xabi Alonso'dan yanıt geldi!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda Mbappe'nin penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alonso'nun açıklamaları;

VINICIUS NEDEN YEDEK BAŞLADI?

"Vinicius yedekte çünkü takvim çok yoğun, tüm oyunculara ihtiyacımız var. Rodrygo, Gonzalo, Brahim... Tüm oyuncuların önemli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Vinicius ile yaptığımız görüşme özel. Özel görüşmeler özel kalır. Başlamazlarsa kimse alınmamalı. Vini oyuna girdiğinde harikaydı."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Yediğimiz gol Arda Güler'in hatası mı? Arda hala öğreniyor, hala gelişiyor. Zamanla daha da iyi olacak. İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz."

Maçta ne oldu?

Mücadelenin 22. dakikasında Marsilya, Arda Güler'in kaptırdığı top sonrası Weah ile bulduğu golle 1-0 öne geçmişti.

TRENT'İN SAKATLIĞI

"Düşündüğümüz kadar kötü değil ama beklememiz gerekiyor."