Real Madrid'in unutulmaz ismi Marcelo'dan Arda Güler itirafı!

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Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında eflatun beyazlıların Brezilyalı unutulmaz ismi Marcelo'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

Roberto Carlos'tan sonra Real Madrid'in gelmiş geçmiş en iyi sol beklerden biri olan Brezilyalı futbolcu Marcelo, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruya verdiği Arda Güler cevabı ile dikkat çekti.

İsveçli yayıncı Marlo'nun yayına konuk olan Marcelo, 'Real Madrid'in şu anki kadrosundan kimlerle oynamak isterdin?' sorusuna düşünmeden üç futbolcu ismi verdi.

Brezilyalı yıldız, söz konusu bu soruya tereddütsüz Jude Bellingham, Kylien Mbappe ve Arda Güler, yanıtı verdi.