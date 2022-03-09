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Real Madrid'in orta sahasında büyük belirsizlik! PSG'nin 1-0'ın rövanşında iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Şampiyonlar Ligi
Real Madridin orta sahasında büyük belirsizlik PSGnin 1-0ın rövanşında iddaa oranı...

Paris'te Mbappe'nin son nefesteki golüyle kazanan PSG, 1-0 rövanşında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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REAL MADRID

İspanya La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid, 15 Şubat'ta oynanan ilk maçta 90+4'te teslim olmuştu.

Orta alanın önemli ismi Casemiro ve sol bek Ferland Mendy sarı kart cezalısı oldukları için takım arkadaşlarını rövanşta yalnız bırakacak. Son lig maçında sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Toni Kroos ise hazır durumda, maç kadrosundaki yerini aldı.

TD Carlo Ancelotti'nin Mendy'nin yokluğunda sol bekte Marcelo'ya şans vermesi bekleniyor.

Kroos maç saati kendini hazır hissetmezse, Casemiro'nun da yokluğunu hesaba katarsak; Luka Modric'in orta alandaki partnerleri Fede Valverde ve Eduardo Camavinga olacak diyebiliriz.

Hücum kanatlarında Marco Asensio ve Vinicius Junior ter dökecek, gole en yakın isim olarak Karim Benzema'yi göreceğiz.

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PARIS ST GERMAIN

Fransa'da Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanan PSG'de Ander Herrera, Juan Bernat ve Layvin Kurzawa deplasman kafilesinde yer almadı.

Sergio Ramos sakatlığı olmasına rağmen eski takımıyla eski takımının evinde yapılacak rövanş maçı için yeni takımıyla birlikte Madrid'e geldi; ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Hafta arası yapılan antrenmanların birinde sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Mbappe; hem Paris'teki son çalışmada yer aldı, hem de Madrid'deki maç öncesi son idmanda takımla birlikte çalıştı. Büyük ihtimalle ilk 11'deki yerini alacak.

Mbappe'nin hücumdaki yardımcıları şüphesiz Lionel Messi ve Neymar olacak. Orta alanda bu üçlünün savunma yükünü bir diğer üçlü; "Danilo Pereira, Idrissa Gueye & Marco Verratti" çekecek.

Stoperde Marquinhos ile Presnel Kimpembe'yi izleyeceğiz.

Real Madridin orta sahasında büyük belirsizlik PSGnin 1-0ın rövanşında iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- PSG deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.

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Real Madridin orta sahasında büyük belirsizlik PSGnin 1-0ın rövanşında iddaa oranı...

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