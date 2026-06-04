Real Madrid'in Mourinho için Benfica'ya ödeyeceği tazminat bedeli belli oldu!

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Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleşmesinde, sezonun son maçından sonraki 10 günlük bölüm için 7 milyon euroluk bir çıkış bedeli bulunuyordu.

ÇIKIŞ MADDESİ KULLANILAMADI, TAZMİNAT ÖDENECEK

Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir süredir görüşmelerde bulunduğu ünlü teknik adamı takımın başına getirmek istese de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi buna engel olmuş ve bu madde zamanında aktifleştirilememişti.

PEREZ RESMEN AÇIKLADI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, dün akşam seçim kampanyası için kullandığı sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile seçimi kazanması halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini resmen açıkladı.

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YAZILI BİLDİRİM YAPILDI

Benfica yönetimi 10 günlük sürenin dolmasının ardından Jose Mourinho'yu bırakmak için 15 milyon euro tazminat bedeli talep etmişti.

Record gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Jose Mourinho'nun serbest kalması için ödenmesi gereken 15 milyon euroluk tazminatın önümüzdeki hafta ödeneceğini Benfica kulübüne yazılı olarak bildirdi.

BENFICA, MARCO SILVA'YLA ANLAŞTI

Öte yandan Benfica, Mourinho'nun ayrılık ihtimaline karşılık Fulham'la yollarını ayıracağını duyuran 48 yaşındaki Portekizli teknik direktör Marco Silva ile sıkıştı.

Çok büyük bir sürpriz olmaması halinde yeni haftayla birlikte Real Madrid'in başına Mourinho'nun, Benfica'nın başına ise Marco Silva'nın geçmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, takımın başında çıktığı 45 maçta 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 2.02 puan ortalaması yakaladı.

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Portekiz Ligi'ni namağlup tamamlayan ve sezonu 3. sırada bitiren Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ise lig etabını 24. sırada bitirip eleme turu play-offunda Real Madrid'e elenerek turnuvaya veda etmişti.