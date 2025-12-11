×
Real Madrid'in Manchester City'e yenildiği gecede ipler koptu! Geleceği bu maça bağlıydı: Kırmızı alarm

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 12:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece nefes kesen maçlar oynandı. Karabağ, öne geçtiği maçta Ajax'a 4-2 mağlup oldu. Kopenhag, 90'da Villarreal'i İspanya'da yıktı ve golü Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius kaydetti. Gecenin maçında Real Madrid, Manchester City'e 2-1 yenildi ve İspanyol basınından önemli açıklamalar yayınlandı. İşte gece yaşananlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam kritik maçlar oynandı. Gol yağmurunun olduğu müsabakalar sonrası son puan durumu ortaya çıkarken, Real Madrid-Manchester City maçı geceye damga vurdu.

İSPANYA'DA 3 PUAN ESKİ TRABZONSPORLU GOLCÜDEN

Villarreal ve Kopenhag, İspanya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin golleri Villarreal adına 47'de Comasena, 56'da Oluwaseyi'den geldi. Kopenhag'ın golleri 2' Elyounoussi, 48' Achouri, 90' Cornelius'tan geldi. Cornelius, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Trabzonspor'da top koşturmuştu.

KARABAĞ SKORU KORUYAMADI

Azerbaycan ekibi Karabağ, evinde Hollanda devi Ajax'ı ağırladı. Yağmurun da etkisiyle oldukça zorlu bir zeminde oynanan müsabakanın 10. dakikasında Karabağ, Duran ile öne geçmeyi başarmıştı. Ajax, cevabı 39'da Dolberg ile verdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 2. yarısında Karabağ, Silva ile 47'de öne geçmesine karşın 79' 90' Gloukh, 83' Gaaei'nin gollerine engel olamadı. Müsabaka, Ajax'ın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN YOK

Bayer Leverkusen, Almanya'da Newcastle United'ı konuk etti. Maçın ilk golü Guimaraes 13' (KK) ile geldi ve Leverkusen 1-0 öne geçti. Newcastle Gordon 51' (P), 74' Milley golleriyle öne geçse de Grimaldo, 88'de skoru eşitledi.

MOU'NUN BENFICA'SI NAPOLİ'Yİ DEVİRDİ

Mourinho'nun takımı Benfica, evinde Napoli'yi ağırladı. Portekiz temsilcisi 20' Rios, 49' Barreiro ile golleri buldu ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ARSENAL RAHAT GEÇTİ

Bu sezon Premier Lig'de de şampiyonluk hedefleyen Arsenal, Belçika'da Club Brugge'e konuk oldu.

İngiliz devi, Madueke'nin (25', 47') ve Martinelli'nin (56') golleriyle mücadeleyi 3-0 önde tamamladı.

BILBAO-PSG MAÇINDA GOL YOK

Gecenin gol adına tek kısır geçen maçı Bilbao'da oynandı. Athletic Bilbao ve PSG, gol atmayı başaramadılar ve puanları paylaştılar.

KENAN ASİST YAPTI, JUVE 3 PUANI KAPTI

Juventus, evinde Pafos'u ağırladı. İtalyan devinin golleri 67' McKennie, 73' Jonathan David'den geldi. Jonathan David'in asistini Milli golcümüz Kenan Yıldız yaptı. Öte yandan Kenan, maçın oyuncusu seçildi.

DORTMUND VE BODO YENİŞEMEDİ

Almanya'da karşılıklı gollere sahne olan maçta Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'i ağırladı.

Dortmund'da Brandt öne çıkarken (18', 51') 2 gol kaydetti. Bodo Aleesami 42', Hauge 75' ile gol buldu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

GECENİN MAÇINDA CITY, REAL'İ YIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı, Santiago Bernabeu'da oynandı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçta Real Madrid, Manchester City'i konuk etti.

Real Madrid; Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Real Madrid'de Arda Güler ve Mbappe, yedekler arasında yer aldı.

Manchester City ise; Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland ilk 11'i ile sahadaydı.

ARDA 58'DE OYUNA GİRDİ

Milli yıldızımız Arda Güler, maçın 58. dakikasında Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.

REAL ÖNE GEÇTİ AMA...

Maçın ilk golü Real Madrid'den geldi. Ev sahibi ekip, 28'de Rodrygo ile gol perdesini araladı.

Manchester City'nin cevabı kısa süre içinde geldi ve 35. dakikada O'Reilly, skoru eşitledi.

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

Manchester City'nin süper golcüsü Haaland, 43. dakikada kullandığı penaltıda golü ağlara yolladı. Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmazken, sonuç 2-1'lik City galibiyeti ile tamamlandı.

İSPANYOL BASINI YAZDI: KIRMIZI ALARM!

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun geleceği açısından kritik bir önem taşıyan maç sonrası Marca gazetesi, Real Madrid için 'Kırmızı Alarm Aktifleşti' başlığını attı.

İç sahada oynanan maça atıf olarak, "Bernabeu'ya dönüş, Xabi Alonso'nun takımının kötü sonuçlar serisini hafifletmiyor, aksine daha da kötüleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İPLER KOPTU, AYRILIK AN MESELESİ

Hafta başında Marca'nın yaptığı haberde, Xabi Alonso'nun geleceğinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında bağlı olduğu ifade edilmişti. Alınan yenilgiyle iplerin koptuğu ve Madrid ekibinde Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

 

