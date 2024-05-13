Real Madrid’in kupa törenine Arda Güler damgası

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Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga’da kazandığı 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu dün görkemli bir organizasyonla kutladı. Yaklaşık 5 saat süren kutlamalar, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Roch’ın kulübün antrenman tesislerinde kupa vermesiyle başladı.

Sol Meydanı’ndaki Madrid özerk hükümet binası balkonunda yapılan konuşmalarda kaptan Nacho, teknik direktör Ancelotti ve bazı futbolcular konuşma yaparken, Rüdiger konuşmasının sonunda Arda Güler’i göstererek, binlerce taraftara “Güler, Güler” sloganı attırdı. Kutlamalar sırasında Real Madrid televizyonuna İspanyolca açıklama yapan milli futbolcu, “İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Yaşa Madrid” dedi.